Убийство Шеремета Пожар в Одессе Владимир Зеленский

Полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета – ФОТО

15:41
Полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета – ФОТО - фото 1
Полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета – ФОТО

Во вторник, 12 декабря, Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом написал глава МВД Арсен Аваков.

"Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу!", - написал министр и пообещал предоставить более подробную информацию позже.

Полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета – ФОТО - фото 192700

"В деле об убийстве Павла Шеремета идут активные следственные действия, суд вскоре выберет подозреваемым меры пресечения. Но, учитывая общественное значение этого дела, мы проведем срочный брифинг, предоставим всю возможную информацию о ходе расследования", - подчеркнул Аваков.

Позже в сети о работе полиции высказался один из подозреваемых - ветеран АТО и музыкант Андрей Антоненко ("Риффмастер").

Полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета – ФОТО - фото 192702

Также в СМИ появилась информация и о другом фигуранте дела - военном медике Юлии Кузьменко.

Полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета – ФОТО - фото 192703

 

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. От взрыва журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета – ФОТО - фото 192704

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

 

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Арсен Аваков Павел Шеремет Национальная полиция Новости Украина Андрей Антоненко Юлия Кузьменко
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