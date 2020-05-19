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Убийство Окуевой: Полиция огласила подозрение преступнику

13:50
Убийство Окуевой: Полиция огласила подозрение преступнику - фото 1
Убийство Окуевой: Полиция огласила подозрение преступнику

Национальная полиция Киевщины огласила подозрение еще одному фигуранту в деле убийства ветерана АТО Амины Окуевой.

Убийца Окуевой незаконно получил гражданство Украины

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Правоохранителям удалось собрать доказательства и установить причастность к совершению преступления еще одного фигуранта - 44-летнего уроженца Чечни, гражданина РФ. Подозреваемый должен был найти исполнителей умышленного убийства Окуевой и Осмаева за соответствующее денежное вознаграждение.

Убийство Окуевой: Полиция огласила подозрение преступнику - фото 200212

Заказчику умышленного убийства объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления (ч.3 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УКУ).

Убийство Окуевой: Полиция огласила подозрение преступнику - фото 200213

На данный момент следователи направили текст подозрения в посольство РФ и подготовили ходатайство о доставке задержанного в суд для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 30 октября 2017 г. под Киевом в пгт. Глеваха неизвестные расстреляли автомобиль с ветеранами АТО Аминой Окуевой и Адамом Осмаевым. В результате обстрела мужчина получил ранение, а женщина скончалась на месте.

12 января 2020 г. полиция заявила о задержании злоумышленников.

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Новости Украина Амина Окуева Убийство Амины Окуевой Национальная полиция
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