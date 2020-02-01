Убийца Окуевой незаконно получил гражданство Украины

Убийца Окуевой незаконно получил украинское гражданство

Подозреваемый в убийстве ветерана АТО Амины Окуевой незаконно получил гражданство Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Мужчина, - уроженец РФ, - имел паспорт гражданина Украины, а в дальнейшем получил украинский паспорт для выезда за рубеж.

По данным НПУ, россиянин получил паспорт на основании справки "о регистрации лица гражданином Украины", выданной в марте 2014 УДМС Украины в Луганской области. Менее чем через месяц населенный пункт, где был получен документ, захватили боевики "ЛНР". Следовательно, "указанная справка не соответствует нормам действующего законодательства и имеет признаки подделки".

По факту правонарушения открыто уголовное производство (ч. 4 ст. 358 УКУ Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Напомним, 30 октября 2019 г. под Киевом неизвестные расстреляли автомобиль с ветеранами АТО Аминой Окуевой и Адамом Осмаевым. В результате, Адам Осмаев получил ранение ноги, а женщина скончалась на месте: ее похоронили в Днепре 1 ноября.