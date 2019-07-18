Убийство Кирилла Тлявова: следователи добрались до сына мусора-душегуба

Реальные убийцы Кирилла Тлявова неизвестны

В четверг, 18 июля, прокуратура Киевской области согласовала текст подозрения 16-летнему молодому человеку, на которого вместе с местным безработным наверняка будут вешать убийство пятилетнего мальчика.

В ГПУ заявили, что следователи установили всех присутствующих на месте преступления, которые 31 мая ради развлечения стреляли из боевого пистолета в Переяслав-Хмельницком.

И хотя сам ствол убийцы умудрились слить, а правоохранители до сих пор его не нашли, количество подозреваемых в нанесении мальчику смертельного ранения в голову постоянно увеличивается. Если раньше во всем обвиняли двух переаттестовавшихся мусоров, теперь к делу приплели еще и местного безработного, а также отпрыска одного из ментов-убийц. А это свидетельствует о том, что копы и прокуроры банально не могут установить, кто именно совершил роковой выстрел. Более того, с учетом того, что один из подозреваемых и вовсе несовершеннолетний, громкое дело могут спустить на тормозах, свалив всю вину на подростка.

Более того, молодому человеку и вовсе инкриминируют хулиганку.

"Прокуратурой Киевской области согласовано еще одно сообщение о подозрении по части четвертой статьи 296 УК Украины - "Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия", - отметили в ГПУ.

Как известно, пятилетний пострадавший Кирилл Тлявов поступил в реанимацию Переяслав-Хмельницкой городской больницы 31 мая с тяжелой черепно-мозговой травмой. Никто не подозревал, что в мальчика стреляли, а игравшие с ним в момент ЧП дети сказали родителям, что он, наверное, упал и ударился о камень. Когда же врачи обнаружили пулевое ранение, малыша отправили в Киев. В столице спустя несколько дней Кирилл Тлявов скончался.

А пока медики боролись за жизнь маленького пациента, руководство Нацполиции активно отмазывало виновных в ЧП, поскольку они оказались правоохранителями. Сергей Князев устал рассказывать о том, что в ребенка стреляли не из табельного.

Другие чиновники МВД и вовсе писали о необходимости наказать виновных (еще бы!), но хвалили выстроенную Аваковым систему, дескать, мояноваполіція работает отменно. И только вечно вставляющие свои пять копеек куда угодно Аваков и его друг Антон Геращенко несколько дней хранили молчание. В принципе, они всегда так делали, когда речь идет о серьезных провалах правоохранительной системы. И только лишь 4 июня министр встретился с родственниками погибшего мальчика. А уже на следующий день он объявил о том, что не считает себя ответственным ни за что, а покидать должность не собирается.