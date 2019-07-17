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ГБР отмазала мусоров, убивших пятилетнего Кирилла Тлявова

17:00
Убийц Кирилла Тлявова могут не покарать - фото 1
Убийц Кирилла Тлявова могут не покарать

Спустя 40 дней после устроенной ради развлечения пьяными ментами стрельбы, которая унесла жизнь пятилетнего мальчугана, следователи и вовсе потеряли совесть, пытаясь отмазать аваковских нелюдей.

Во вторник, 17 июля, директор государственного бюро расследований Роман Труба заявил о том, что в уголовном деле об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова появился новый подозреваемый. И это не полицейский.

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Сегодня правоохранители объявили о подозрении еще одному человеку, который якобы также находился на месте ЧП и даже стрелял из пистолета. Правда, так ли это на самом деле, вопрос очень большой, поскольку с самого момента совершения преступления работников ментуры пытались отмазать. Так что вполне возможно, что ГБРовцы просто примазали неизвестного гражданского, на которого свалят всю вину.

- Сейчас по этому делу уже трое подозреваемых. Только что было объявлено о подозрении третьему лицу, тоже присутствовавшему при стрельбе и также стрелявшему. В суд подано ходатайство о взятии этого третьего подозреваемого под стражу, - заявил Труба. - Нами установлены все лица, находившиеся во время хулиганской стрельбы. Там было четыре человека. Двое правоохранителей и двое гражданских. Одному из не носящих погоны и было объявлено подозрение. Он - совершеннолетний.

Как известно, пятилетний пострадавший Кирилл Тлявов поступил в реанимацию Переяслав-Хмельницкой городской больницы 31 мая с тяжелой черепно-мозговой травмой. Никто не подозревал, что в мальчика стреляли, а игравшие с ним в момент ЧП дети сказали родителям, что он, наверное, упал и ударился о камень. Когда же врачи обнаружили пулевое ранение, малыша отправили в Киев. В столице спустя несколько дней Кирилл Тлявов скончался.

А пока медики боролись за жизнь маленького пациента, руководство Нацполиции активно отмазывало виновных в ЧП, поскольку они оказались правоохранителями. Сергей Князев устал рассказывать о том, что в ребенка стреляли не из табельного.

Другие чиновники МВД и вовсе писали о необходимости наказать виновных (еще бы!), но хвалили выстроенную Аваковым систему, дескать, мояноваполіція работает отменно. И только вечно вставляющие свои пять копеек куда угодно Аваков и его друг Антон Геращенко несколько дней хранили молчание. В принципе, они всегда так делали, когда речь идет о серьезных провалах правоохранительной системы. И только лишь 4 июня министр встретился с родственниками погибшего мальчика. А уже на следующий день он объявил о том, что не считает себя ответственным ни за что, а покидать должность не собирается.

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Убийство Кирилла Тлявова убийство МВД уголовное дело ГБР Новости Украина
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