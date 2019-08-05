Убийство Гандзюк: приговор душегубам вступил в силу

Убийство Гандзюк: приговор убийцам вступил в силу

В понедельник, 5 августа, обвинительный приговор в отношении убийц Екатерины Гандзюк вступил в силу.

Об этом сообщила глава пресс-службы ГПУ Лариса Сарган.

"Приговор Покровского районного суда Днепропетровской области, согласно которому пять человек приговорены к лишению свободы за совершение нападения на Е. Гандзюк, вступил в законную силу и обращен к исполнению", - написала Сарган в Twitter.

Напомним, что Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 г. Летом того же года на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД и неоднократно рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.

6 июня 2019 г. Фемида наконец-то вынесла вердикт по делу: фигуранты преступления получили смехотворный срок от 3 до 6 лет (!) лишения свободы.