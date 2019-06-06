Убийство Гандзюк: суд приговорил исполнителей к смешным срокам

Убийцы Гандзюк избежали пожизненного

Пятерых фигурантов уголовного дела об убийстве чиновницы херсонского горсовета Екатерины Гандзюк посадят в тюрьму. Но сроки, которые вынесли злоумышленникам судьи, поражают - от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

В четверг, 6 июня, Покровский районный суд Днепропетровской области согласовал сделку со следствием участников нападения на активистку.

Таким образом Сергей Торбин, Никита Грабчук, Виктор Горбунов, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили сокращенные сроки.

Всех злоумышленников обвиняли в совершении преступления, описанного в статьях 27, 28 и 121 УК Украины - "Умышленное тяжкое телесное повреждение причиненное группой лиц по предварительному сговору". И поскольку в обвинениях не было речи об убийстве, пожизненного преступники избежали.

Торбин получил шесть с половиной лет тюрьмы. Грабчук - шесть лет. Васянович и Вишневский пробудут в местах не столь отдаленных по четыре года. А Виктор Горбунов - 36 месяцев. Всем им зачтут пребывание в СИЗО.

Как доказали следователи, организатором нападения был Сергей Торбин. В июле 2018-го он получил от двух неизвестных суду лиц 4,5 тысячи долларов. За эти деньги он оплатил работу Грабчука, Васяновича, Вишневского и Горбунова якобы под предлогом пророссийских взглядов Гандзюк.

31 июля прошлого года злоумышленники приехали к дому чиновницы и вылили на нее кислоту. Это сделал Грабчук.

По делу также проходят чиновники Херсонского облсовета и помощник нардепа Игорь Павловский. Заказчиком называют Владислава Мангера, но вскоре его могут отпустить.