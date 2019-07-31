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"Будут наказаны!": мэрию Херсона изрисовали из-за Гандзюк - ФОТО

11:15
"Будут наказаны": мэрии Херсона жестко напомнили о Гандзюк - ФОТО - фото 1
"Будут наказаны": мэрии Херсона жестко напомнили о Гандзюк - ФОТО

В среду, 31 июля, исполняется годовщина со дня нападения на Екатерину Гандзюк. Луценко это забыл, полиция забыла, начал забывать и суд. Но не забыли активисты.

Убийство Гандзюк: ГПУ заморозила дело Мангера

Вот такая вот надпись появилась на здании Херсонского горсовета.

'Будут наказаны!': мэрию Херсона изрисовали из-за Гандзюк - ФОТО - фото 185184

"Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны"

Фото мурала выложила в Facebook группа "Кто заказал Катю Гандзюк?" .

"Год со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсоне проступил надпись. Так и будет. Мы не слезем", - подчеркнули активисты.

'Будут наказаны!': мэрию Херсона изрисовали из-за Гандзюк - ФОТО - фото 185185

 

Напомним, что Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 г. Летом на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД и неоднократно рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.

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Новости Украина Убийство Гандзюк Херсон
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