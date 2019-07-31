"Будут наказаны!": мэрию Херсона изрисовали из-за Гандзюк - ФОТО

"Будут наказаны": мэрии Херсона жестко напомнили о Гандзюк - ФОТО

В среду, 31 июля, исполняется годовщина со дня нападения на Екатерину Гандзюк. Луценко это забыл, полиция забыла, начал забывать и суд. Но не забыли активисты.

Вот такая вот надпись появилась на здании Херсонского горсовета.

"Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны"

Фото мурала выложила в Facebook группа "Кто заказал Катю Гандзюк?" .

"Год со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсоне проступил надпись. Так и будет. Мы не слезем", - подчеркнули активисты.

Напомним, что Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 г. Летом на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД и неоднократно рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.