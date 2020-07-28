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Убийство Гандзюк: ОГП отправила в суд обвинительный акт на Мангера

13:09
Убийство Гандзюк: ОГП отправила в суд обвинительный акт на Мангера - фото 1
Убийство Гандзюк: ОГП отправила в суд обвинительный акт на Мангера

Офис генерального прокурора Украины отправил в суд обвинительный акт на главу Херсонской ОГА Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

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Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

"Прокурорами Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении председателя и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета по факту заказа и организации нападения на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018. Досудебным расследованием установлено, что председатель Херсонского областного совета и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения и повлекшего смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч . 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

31 июля 2018 г. херсонская активистка Екатерина Гандзюк подверглась нападению. 4 ноября девушка умерла от полученных травм. В процессе следствия было установлено имя заказчика: им оказался глава Херсонской ОГА Владислав Мангер.

12 июня 2020 г. Печерский суд Киева разрешил принудительный привод подозреваемого для избрания ему меры пресечения. Поводом для пересмотра дела стали попытки угроз свидетелям и членам их семей со стороны Владислава Мангера.

Узнав о решении Фемиды, Владислав Мангер поспешил слечь в реанимацию.

19 июня глава Херсонской ОГА был арестован Печерским райсудом Киева.

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Владислав Мангер Убийство Гандзюк Новости Украина
Без табу
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