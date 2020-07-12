"Смертельно больной" Мангер собирается объявить голодовку

Мангер якобы начинает голодать

Один из адвокатов заказчика убийства Екатерины Гандзюк заявил о том, что подозреваемый экс-глава Херсонского облсовета Владислав Мангер собирается давить на следствие и суд с помощью объявления голодовки.

При этом юристы, пытающиеся отмазать своего подзащитного от совершенного преступления, неоднократно рассказывали о едва ли не смертельных болезнях, которые "подкашивают" Мангера и якобы должны способствовать его пребыванию на свободе.

Лишь благодаря общественному давлению злоумышленника закрыли в СИЗО СБУ, но теперь адвокаты и сам преступник придумали новую лазейку.

Якобы Мангера "накачивают психотропами" в следственном изоляторе. А чтобы следаки провели судебно-наркологическую экспертизу, результаты которой, без сомнения, будут подстроены, экс-чиновник начинает голодать.

"Я знаю Мангера не первый год и видел его в разных жизненных ситуациях. Его внешний вид и поведение сегодня не оставляют сомнений: в этом СИЗО его "подсаживают" на психотропы, и это невозможно не заметить со стороны! Я заявляю ходатайство о проведении судебной наркологической экспертизы. Кроме того, к нему в камеру подсадили человека, который ведет себя неадекватно, ночью снова не выключают свет, применяют к нему издевательские методы, о которых гнусно даже писать", - в истерике написал пытающийся отмазать убийцу адвокат.

Напомним, 4 ноября 2018-го умерла Екатерина Гандзюк. Летом на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД, рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство. Мангера же сажать никто не собирался очень долго. Правоохранители постоянно пытались слить дело. Вполне может быть, что это связано с тем, что он профинансировал партию Зеленского "Слуга народа". А не так давно генпрокурор Венедиктова поспешила отдать приказ своим подчиненным о передаче дела в суд для рассмотрения по существу. При этом доказательств, собранных прокурорскими, явно не достаточно для вынесения обвинительного вердикта, в чем активисты усмотрели попытку окончательно слить производство об убийстве Гандзюк.

Тем не менее, в Печерском райсуде Киева после масштабных акций протеста решили посадить Мангера под стражу до 28 июля.