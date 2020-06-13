Дело Гандзюк: Подозреваемый Мангер неожиданно "слег" в реанимацию

Дело Гандзюк: Подозреваемый Мангер неожиданно "слег" в реанимацию

Владислав Мангер, подозреваемый в убийстве Екатерины Гандзюк, слег в реанимацию в преддверии суда.

Об этом сообщает фб-паблик Кто заказал Катю Гандзюк?

"Фото сделано еще вчера, то есть в день, когда Мангер должен выполнять свои обещания - присутствовать в Киеве на судебном заседании....Правильно - испугался и побежал делать справки о плохом состоянии здоровья (свой и своей дочери). Интересно, что придумает господин почетный житель Херсона (главврач больницы – прим. ред.) Олег Мазуряк этот раз? Сердечную недостаточность, непроведенной операцией, коронавирус? .. Хотя это неважно. Важно только то, что те, кто покрывает убийц - тоже получат свое наказание. Мы не слезем и проследим, чтобы это обязательно произошло", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

31 июля херсонская активистка Екатерина Гандзюк подверглась нападению. 4 ноября девушка умерла от полученных травм. В процессе следствия было установлено имя заказчика : им оказался глава Харьковской ОГА Владислав Мангер.

12 июня 2020 г. Печерский суд Киева разрешил принудительный привод подозреваемого для избрания ему меры пресечения.