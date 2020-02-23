Фьюри забил Уайлдера в мощном чемпионском бою (ВИДЕО)

Тайсон Фьюри уничтожил Деонтея Уайлдера в ринге

Вечером в субботу, 22 февраля по местному времени в Лас-Вегасе, британец Тайсон Фьюри провел успешный реванш против американца Деонтея Уайлдера. И хотя статистика обоих спортсменов была феноменальной, сам бой прошел "в одни ворота".

В этот раз Деонтей Уайлдер, проведший на ринге 44 боя с 42 победами и одной ничей, который уже однажды дрался вничью с Тайсоном Фьюри (30-0-1), выглядел совершенно не похожим на себя.

Американец, для которого это была 11 защита титула, довольно много пропускал, клинчевал и в итоге оказался загнанным в угол. Британец же наоборот действовал первым номером и хотел закончить начатое в 2018-м году. И у него это получилось.

Уже после двух первых раундов Фьюри имел шансы добить своего оппонента, который не сумел удержаться на ногах даже с учетом постоянных клинчей. Впрочем, нужно отдать должное Уайлдеру, упав в нокдаун, он нашел в себе силы встать и дождаться гонга.

В пятом раунде исход боя между супертяжами уже был понятен. Уайлдер отчаянно старался выжить, а Фьюри - шел на добивание. В итоге британец снова отправил соперника на настил ринга, но не в нокаут.

В шестом и седьмом трехминутках Фьюри продолжил колотить Уайлдера своими огромными ручищами, а когда тот совсем уже перестал защищаться, тренер на тот момент еще чемпиона по версии WBC выбросил белое полотенце. Рефери моментально остановил поединок.

В итоге Тайсон Фьюри стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе и отметил победу песнопением в ринге.