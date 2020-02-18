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Top Rank утвердил дату следующего боя Василия Ломаченко

11:20
Ломаченко может стать абсолютным чемпионом 30 мая - фото 1
Ломаченко может стать абсолютным чемпионом 30 мая

Украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO и франчайзинговый чемпион WBC в легком весе сразится за титул IBF с его обладателем Теофимо Лопесом 30 мая этого года. Встретятся спортсмены на родной для Василия Ломаченко Madison Square Garden.

Об утверждении точной даты чемпионского поединка написал сам Ломаченко на своей странице в Instagram.

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Боксер опубликовал промо-ролик предстоящей встречи, которая обещает быть очень крутой - на арене сойдутся блестящие спортсмены с отменной статистикой побед. В активе у украинца - 14 побед и одно поражение. Лопес же затащил все 15 поединков на профессиональной арене.

Более того, в случае победы Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира, поскольку соберет все четыре пояса. Если же американцу удастся справиться с оппонентом, титул чемпиона WBC все равно останется закрепленным за нашим спортсменом.

Top Rank утвердил дату следующего боя Василия Ломаченко - фото 195966

Свой третий пояс украинец добыл в Лондонской "O2 Арене" в ночь на 31 августа в бою против Люка Кэмпбелла. К титулу абсолютного чемпиона в своей профессиональной карьере Ломаченко идет без малого семь лет. Выступая в своем "родном весе", украинец настолько убедительно разбирал своих соперников, что соглашаться на бой с ним никто не хотел. Поэтому ему пришлось перешагнуть аж через две весовые категории.

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