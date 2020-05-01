У Зеленского замолчали о разговоре с президентом Польши о заробитчанах

Поляки требуют выпустить украинцев на заработки

Для чего власти решили нарушить конституционные нормы граждан и фактически заблокировать выезд украинцев за границу для работы, неизвестно. По крайней мере, со стратегической точки зрения негласный запрет заработков приведет к тому, что они не пришлют в страну миллиарды долларов и евро.

Кроме того, поскольку страны-партнеры Украины настаивают на разблокировке вылетов наших граждан, заартачившееся правительство может всерьез ухудшить отношение с Евросоюзом.

Тем не менее, дружественные нам государства терпеливо ведут переговоры с Кабмином и президентом об отправке заробитчан. Об этом свидетельствует в том числе и разговор глав Украины и Польши, который состоялся в четверг, 30 апреля.

Так, в пресс-службе Анджея Дуды в ходе вчерашней беседы затронули "варианты возможного сценария размораживания экономических контактов, в частности, прибытие украинских работников в Польше". Но у Зеленского эту тему просто вычеркнули из релиза, как будто лидеры двух стран о ней даже не упоминали.

Представители нашего гаранта заявили только об обсуждении политиками вопросов борьбы с распространением коронавируса, ситуации в ОРДЛО и состояния переговоров в нормандской формате.

Почему на Банковой замолчали о столь чувствительной теме разговора президентов, неизвестно.

Напомним, из-за искусственно созданного Зе командой и ее лидерами ажиотажа вокруг закрытия границ Украины, в страну практически одномоментно вернулись 670 тысяч потенциально зараженных коронавирусом заробитчан и туристов. Абсолютное большинство из них никаких правил самоизоляции не придерживалось, поэтому уже через неделю-две после их прибытия медики стали фиксировать возникшие в ряде городов очаги заражения.

Чуть позже в Кабмине заявили о том, что собираются обеспечить всех прибывших работой и анонсировали создание невероятных 500 тысяч рабочих мест с зарплатой в 5-8 тысяч гривен. Правда, на такие деньги трудиться приехавшие из Польши, Финляндии и других стран ЕС явно не собираются. Жаждут отправки к ним десятков тысяч украинцев и за границей, где уже сейчас пропадает урожай, а спрос на рабочие руки высок, как никогда. Тем не менее, в нашем правительстве то отрицают блокировку вылета рейсов с заробитчанами, то говорят, что будут рассматривать каждый выезд в индивидуальном порядке. Но при этом не придерживаются договоренностей с другими правительствами и продолжают тупо не выпускать людей на работу.