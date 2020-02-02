У Зеленского снова сыплют неимоверными обещаниями по Донбассу

Ермак демонстрирует веру в прекращение войны на условиях Путина

Зе команда и ее лидеры не понимают, как завершить войну и остановить Путина и его убийц хотя бы в рамках тех границ, которыми сейчас ограничен фронт. При этом обещания прекратить боестолкновения за счет отступлений ВСУ, запретом на ответный огонь и переговоров с Путиным звучат регулярно.

В интервью создателю YouTube-канала "KRYM - критичне мислення" помощник президента Андрей Ермак, которого называют переговорщиком Зеленского, заявил о намерениях "создать на Донбассе экономический хаб".

- Киев рассматривает варианты восстановления и развития Донбасса после войны. Регион может стать хабом, где будут развиваться направления, о которых Украина даже не мечтала, - рассказал один из лидеров пришедшей к власти команды. - Завершается работа по формированию со Всемирным банком фонда, куда вложится большое количество международных и украинских доноров. Основной задачей фонда будет развитие Донбасса, его восстановление.

Примечательно, что россказни Ермака фактически свидетельствуют или о невероятном желании властей обмануть украинцев, или же о катастрофическом непонимании ими происходящего.

По крайней мере, на фоне серьезного обострения на фронте с постоянно гибнущими военными, запретом на открытие огня и захватом позиций, которые были оставлены бойцами ООС в рамках "разведения сил и средств", куда более актуальной задачей для Киева смотрится именно победа в войне с русскими. Немаловажен и тот факт, что восстанавливать начисто уничтоженный и пока еще охваченный войной регион должны за деньги агрессора, а не за счет неких мифических "доноров". Впрочем, о привлечении к ответственности русских никто пока не говорит. Зато высказывают надежды провести выборы в ОРДиЛО уже в октябре-ноябре этого года.

Разумеется, эти выборы могут пройти только при выполнении Киевом условий РФ, а также при фактическом контроле террористов над частями Донецкой и Луганской областей.