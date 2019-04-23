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У Зеленского решили участь Рады

23 апреля, 19:30
У Зеленского решили участь Рады - фото 1
У Зеленского решили участь Рады

Спикер Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, будет ли Зеленский сотрудничать с премьером Гройсманом.

Зеленский президент: названа дата инаугурации

Оказывается да, будет.

"Естественно, что после инаугурации он (Владимир Зеленский - прим. ред) будет работать со всеми чиновниками и органами центральной власти в пределах закона", - рассказал представитель будущего президента.

Напомним, 27 октября в Украине состоятся выборы в парламент. И социологи уже знают, кто победит. Об этом сообщает Соня Кошкина в своем Telegram, ссылаясь на неопубликованные данные Центра Разумкова.

Первое место займет несуществующая "Слуга народа" – 22.7 %, БПП "Солидарность"– 12.2%, неугомонная "Батькивщина" – 10.0%, Юрий Бойко – 7.5 % , Гриценко – 5.5% Остальные 20% участников опроса затруднились ответить.

Стоит отметить, что до осени расстановка сил еще десять раз поменяется. Реальные результаты будут напрямую зависеть от выборов президента страны и первых шагов новой/старой власти.

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