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У Зеленского презентовали неработающий "Лифт"

11:20
"Лифт" для Зеленского - способ набрать волонтеров - фото 1
"Лифт" для Зеленского - способ набрать волонтеров

Во вторник, 28 мая, команда нового президента Владимира Зеленского провела презентацию своего социального проекта под названием LIFT. При этом людям подсунули сырую версию сайтов по поиску вакансий.

Сегодня на странице команды "Зе" в Facebook объявили о запуске социального проекта, запущенного якобы по инициативе президента.

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"Лифт", как утверждают разработчики, должен привести к позитивным изменениям в стране. Правда, в данный момент сайт представляет собой лишь немного расширенную версию проектов по подбору вакансий, которых и без того немало. Более того, LIFT Зеленского пока не работает и находится в режиме тестирования.

У Зеленского презентовали неработающий 'Лифт' - фото 181698

"Социальный проект поможет каждому найти желаемую вакансию, стать специалистом и работать на благо страны. У потенциальных участников проекта есть возможность предложить свою идею, которая поможет решить сложные вопросы либо будет полезной для страны. Участники смогут представить свой продукт, способный принести позитивные изменения на государственном уровне", - отметили в команде Зе.

Чтобы присоединиться к команде "Лифта", нужно заполнить анкету с указанием своих полных данных, включая аккаунты в соцсетях, а также дать согласие на обработку персональных данных. Не исключено, что зарегистрировавшиеся в дальнейшем станут участниками таргетинговой системы на предстоящих выборах, ведь в штабе Зе активно использовали информацию о людях для их агитации перед голосованием.

У Зеленского презентовали неработающий 'Лифт' - фото 181697

А фактически же в данный момент LIFT является способом набрать волонтеров для "Слуги народа", команды Зеленского и проекта "Страна в смартфоне". В дальнейшем эти карманные проекты президента разбавят за счет обычного поиска вакансий.

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