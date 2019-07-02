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У Зеленского оправдались за русский язык

08:43
У Зеленского оправдались за русский язык - фото 1
У Зеленского оправдались за русский язык

Намедни глава ОП Андрей Богдан выступил за официализацию русского языка на Донбассе. У Зеленского поспешили оправдаться.

Богдан выступил за русский язык на Донбассе. Что творится?

Скандальное заявление политика прокомментировал Руслан Стефанчук.

"Это однозначно, мне кажется, нужно трактовать как личную позицию Богдана, так как она не совсем коррелируется с тем, что заявлено в программе нашей партии", - заявил представитель гаранта в ВРУ.

И тут же добавил, что Команда Зе всегда следует букве закона.

"Так как для нас определяющим является положение статьи 10 Конституции Украины, в соответствии с которой единственным государственным языком Украины является украинский язык", - отметил Стефанчук.

Отметим, что языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.

Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда. Однако тот все еще медлит с вердиктом.

Интересно, что сам президент Владимир Зеленский достаточно дипломатично относится к этой проблеме. Ранее он заявлял, что украинский язык стоит поддерживать, но лишь пряником, а не кнутом.

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Андрей Богдан русский язык украинский язык Донбасс Руслан Стефанчук Администрация Президента Новости Украина
Украинская правда
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