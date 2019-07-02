У Зеленского оправдались за русский язык

У Зеленского оправдались за русский язык

Намедни глава ОП Андрей Богдан выступил за официализацию русского языка на Донбассе. У Зеленского поспешили оправдаться.

Скандальное заявление политика прокомментировал Руслан Стефанчук.

"Это однозначно, мне кажется, нужно трактовать как личную позицию Богдана, так как она не совсем коррелируется с тем, что заявлено в программе нашей партии", - заявил представитель гаранта в ВРУ.

И тут же добавил, что Команда Зе всегда следует букве закона.

"Так как для нас определяющим является положение статьи 10 Конституции Украины, в соответствии с которой единственным государственным языком Украины является украинский язык", - отметил Стефанчук.

Отметим, что языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.

Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда. Однако тот все еще медлит с вердиктом.

Интересно, что сам президент Владимир Зеленский достаточно дипломатично относится к этой проблеме. Ранее он заявлял, что украинский язык стоит поддерживать, но лишь пряником, а не кнутом.