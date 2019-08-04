У Зеленского хотят спасти антикоррупционный суд от уголовных дел

Зе депутаты хотят отсеивать уголовные дела для Антикоррупционного суда

В партии "Слуга народа" хотят, чтобы большая часть связанных с коррупцией дел попадали в старые не реформированные суды, а не в антикоррупционное судебное ведомство. Предлог для этого нашли весьма благовидный - служителей Фемиды может слишком уж "привалить" работой.

Законопроект о подсудности Высшего антикоррупционного суда Украины новоизбранные депутаты ВР от "Слуги народа" хотят принять еще до начала работы ведомства.

В документе, как утверждают представители партии, должно быть предусмотрена передача в ВАКС именно тех дел, которые будут касаться только коррупционеров топового уровня.

- Нам нужно успеть до 5 сентября, чтобы не перегружать антикоррупционный суд большим количеством связанных с топ-коррупцией дел. Только тогда суд сможет достичь ожидаемых от него результатов. В противном случае судьи физически не справятся с нагрузкой, и работа суда будет заблокирована, - заявила депутат Анастасия Красносильськая во время съезда "Слуги народа" для обучения в Трускавце.

Логика подобных решений, в целом, понятна: на 38 судей ВАКС в момент запуска работы ведомства могут "свалиться" почти 3,5 тысяч дел. В партии Зеленского же утверждают, что только 175 из них касаются топ-коррупции, поэтому производства остальных обвиняемых можно отправить по стандартной схеме - в суды, где их обычно отпускают.

Кака известно, Антикоррупционный суд был запущен 11 апреля, а 7 мая его возглавила судья Елена Танасевич. Правда, к непосредственной работе ведомство приступит только в сентября.