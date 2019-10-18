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Тупо защитник прессы: Шуфрич опозорился на интервью

13:23
Шуфрич такой Шуфрич - фото 1
Шуфрич такой Шуфрич

Глава парламентского комитета по свободе слова, представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич дико оконфузился во время интервью журналисту Данилу Мокрику для программы"Ролевые Игры".

Журнлист задал скандальному депутату, которого поставили во главу целого парламентского комитета, достаточно простые вопросы. Однако и они поставили незадачливого нардепа в тупик.

Так, Шуфрич не смог назвать номера статей Уголовного кодекса, которые защищают журналистов: "Номера сейчас не вспомню. Но уже раза четыре подписывал письма о содействии в расследовании именно этих статей".

Стоит отметить, что статьи УК расследовать нельзя - можно лишь проводить расследование по факту престкплений, подпадающих под статьи, однако парламентарий об этом не знает.

Также Шуфрич не справился с вопросом, что же написано в этих статьях.

"Там в зависимости от того, какая часть. Там, как минимум, две части, если я не ошибаюсь, как минимум две части, и максимальное наказание, если не ошибаюсь, до 7-8 лет. Вмешательство в журналистскую деятельность", - сообщил горе-депутат.

Кроме того Шуфрич признался в еще одном незнании. Оазывается, он был обманут Януковичем 16 января 2014, когда голосовал з "диктаторские законы", котрые среди прочего предусматривали и цензуру СМИ, против которой он ныне поставлег бороться.

"Я не хочу сейчас оправдываться, но мы не знали, за что голосуем. Вы помните условия: разгромлена зал Верховной Рады, заблокированный председатель Верховной Рады в кабинете. Потом через какие-то там крыши первый заместитель заходит в ложу... Оттуда объявляет номера законов, мы руками голосуем, не зная, о чем. А потом начали разбираться", - рассказал свою версию голосования Нестор Шуфрич, хотя на видеозаписи заседания 16 января 2014 года сессионный зал не выглядит "разгромленной".

Смотрите совершенно безумное интервью Шуфрича в программе Рольові ігри №6:

После просмотра интервью с Шуфричем можно сделать несколько выводов - либо этот человек сознательно прикидывается дурачком, либо сознательно манипулирует. Впрочем, нельзя исключать, что нардеп совмещает обе эти позиции.

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Нестор Шуфрич Оппозиционная платформа - За життя Свобода слова журналистика Цензура Новости Украина
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