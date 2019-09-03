У Юлии Тимошенко умерла сестра

У Юлии Тимошенко умерла сестра

Во вторник, 3 сентября, Юлия Тимошенко так и не явилась в Раду: у нее умерла двоюродная сестра.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на инсайд.

По данным источника, политика постигло горе: не стало кузины политика – 48-летней Татьяны Шараповой.

Татьяна Шарапова

Днепропетровская районная организация ВО "Батькивщина" поспешила выразить соболезнования Тимошенко и матери Шараповой Антонине Ульяхиной (руководителю данной организации – прим. ред.).

Как передает СМИ, 3 сентября Юлия Тимошенко приехала на похороны в Днепр.

Прощание с Шараповой прошло в театре Шевченко около 11:00.

Напомним, Антарктида не любит Тимошенко – ФОТО.