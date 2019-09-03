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У Юлии Тимошенко умерла сестра

18:40
У Юлии Тимошенко умерла сестра - фото 1
У Юлии Тимошенко умерла сестра

Во вторник, 3 сентября, Юлия Тимошенко так и не явилась в Раду: у нее умерла двоюродная сестра.

Сына Ю. В. Тимошенко развели на секс. И сняли это на видео

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на инсайд.

По данным источника, политика постигло горе: не стало кузины политика – 48-летней Татьяны Шараповой.

У Юлии Тимошенко умерла сестра - фото 187031

Татьяна Шарапова

Днепропетровская районная организация ВО "Батькивщина" поспешила выразить соболезнования Тимошенко и матери Шараповой Антонине Ульяхиной (руководителю данной организации – прим. ред.).

У Юлии Тимошенко умерла сестра - фото 187030

Как передает СМИ, 3 сентября Юлия Тимошенко приехала на похороны в Днепр.

Прощание с Шараповой прошло в театре Шевченко около 11:00.

Напомним, Антарктида не любит Тимошенко – ФОТО.

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