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Сына Ю. В. Тимошенко развели на секс. И сняли это на видео

10:46
Сына Ю.Тимошенко развели на секс. И сняли это на видео - фото 1
Сына Ю.Тимошенко развели на секс. И сняли это на видео

Сын кандидата в президенты Юрия Тимошенко стал жертвой сексуального шантажа.

Спалилась: опубликован список технических кандидатов Тимошенко

Об этом мужчина написал в Facebook.

" К моему младшему несовершеннолетнему сыну добавилась в друзья старшая и смелая, а самое главное, очень инициативная "красавица". Недели горячей и невинной переписки, "любовь до гроба" и соблазнительные предложения того, о чем мечтает каждый мальчик в юном возрасте. И, видимо, в страшном сне моем сыну не приснилось бы, что "любимая" записывает все на видео с первой же секунды", - заявил экс-кандидат в президенты.

Сына Ю. В. Тимошенко развели на секс. И сняли это на видео - фото 182845

А дальше последовала типичная история. Парня начал шантажировать неизвестный мужчина.

Сына Ю. В. Тимошенко развели на секс. И сняли это на видео - фото 182847

"А потом бототварь неделями и месяцами безжалостно шантажировала меня и мою жену. В свою очередь я немедленно обратился в соответствующие органы, но дело оказалось не таким легким и простым, как бы мне хотелось. И вот, когда вокруг чудовища уже, казалось бы, круг замкнулся окончательно, подоспели досрочные выборы, ради которых это все, вероятно, и делалось", - добавил Тимошенко.

Сына Ю. В. Тимошенко развели на секс. И сняли это на видео - фото 182850

Но это не помогло. Злоумышленник начал рассылать видео жителям Коломыи. Реакция политика предсказуема.

"Клянусь Богу, что окружу своего сына еще большей любовью и заботой, чтобы как можно быстрее искупить перед ним свою вину. Спасибо всем тем настоящим друзьям, кто не отвернулся, а наоборот понял и с сочувствием поддержал нас в эту трудную минуту. А если найдутся те, кто захотят перестать здороваться с нашим сыном, то пусть сразу перестанут здороваться и с нами", - резюмировал Тимошенко.

Напомним, Юрий Тимошенко - технический кандидат Петра Порошенко на президентских выборах. Против кого именно - понятно и так. Однак сам тезка ЮВТ любые обвинения в продажности всячески отметал.

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Тимошенко Ю.В. Выборы президента 2019 Новости Украина
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