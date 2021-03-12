У Європі налякані побічними діями вакцини AstraZeneca

У вакцини AstraZeneca виявили небезпечні побічні ефекти

Данія, Норвегія і Ісландія призупинили використання вакцини AstraZeneca через випадки виникнення тромбів у тих, хто пройшов вакцинацію. Саме ця вакцина нині використовується в Україні.

Данія призупинила на 2 тижні використання вакцини AstraZeneca після появи даних про декілька випадків виникнення тромбів у людей, які пройшли процедуру щеплення. Один з випадків закінчився летальним результатом.

Влада країни при цьому підкреслила, що поки не встановлено прямого зв'язку між утворенням тромбів і вакцинацією. Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що проведе розслідування, але підкреслило, що переваги вакцини в будь-якому випадку перевищують її ризики.

Слідом за Данією аналогічні рішення про припинення вакцинації препаратом від AstraZeneca взяли Норвегія і Ісландія. Влада цих скандинавських країн підкреслила, що там випадків побічних ефектів зафіксовано не було, а припинення пов'язана з інформацією з Данії.

11 березня використання AstraZeneca також призупинила Італія. Це сталося після смерті 43-річного чоловіка: він помер від зупинки серця на наступний день після вакцинації - влада має намір з'ясувати, чи були пов'язані ці дві події.

7 березня в Австрії було припинено використання вакцин AstraZeneca з однієї конкретної партії - після того, як одна з щеплених жінок померла від порушень згортання крові, а у другій діагностували тромбоемболію легеневої артерії. Всього вакцини з цієї партії були відправлені в 17 країн ЄС, після Австрії про своє рішення не використовувати препарати з цієї поставки заявили Люксембург, Естонія, Латвія і Литва. Естонія також рекомендувала взагалі не робити щеплення вакциною AstraZeneca пацієнтам з високим ризиком тромбозу.

Зараз препаратом від AstraZeneca щеплено біля п'яти мільйонів європейців (з них - 30 тисяч українців). Утворення тромбів зафіксовано в 30 випадках.