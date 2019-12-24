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У Вакарчука оправдались за концерт в Минске - ФОТО

Вчера, 23:00
У Вакарчука оправдались за концерт в Минске - ФОТО - фото 1
У Вакарчука оправдались за концерт в Минске - ФОТО

Намедни сеть разорвала новость: лидер "Голоса" Святослав Вакарчук выступил на корпоративе в Минске. Журналисты решили уточнить детали и отправили запрос пресс-службе "Океана Эльзы".

"Голос" отказался от "подачки" Слуги народа

Как передают "Украинские новости", группа отказалась отвечать на вопрос о заработке и подчеркнула, что все прошло в рамках украинского законодательства.

"Информация о коммерческой деятельности является конфиденциальной. Уверяем вас, что и компания, которая представляет интересы группы, и Святослав Вакарчук подают в определенное законодательством время необходимую финансовую информацию, отчеты в соответствующие органы и платят налоги", - говорится в сообщении пресс-службы "ОЭ".

У Вакарчука оправдались за концерт в Минске - ФОТО - фото 193335

Отметим, что Святослав Вакарчук подвергался критике за свое творчество и ранее. Еще до выборов в парламент, его заподозрили в незаконной агитации. Однако певец все обвинения решительно отрицал.

А вот в чем 100% можно упрекнуть "Голос", так это в наеме ботофермы. Больше об этом читайте здесь.

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Святослав Вакарчук Минск концерт Новости Украина
Украинские новости
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