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Стерненко попытаются отправить под домашний арест - заявление

21:30
Стерненко попытаются отправить под домашний арест - заявление - фото 1
Стерненко попытаются отправить под домашний арест - заявление

Офис генерального прокурора будет ходатайствовать о домашнем аресте Сергея Стерненко.

Нападение на Стерненко: ОГУ закрыл дело против одного из преступников

Об этом украинский блогер написал в Facebook.

"Вручили ходатайство о круглосуточный домашний арест и электронный браслет. Когда будет суд пока неизвестно. Сразу дам знать как узнаю. Спасибо всем, кто сегодня пришел (на акции поддержки – прим. ред.)!", - сообщил Сергей Стерненко.

Стерненко попытаются отправить под домашний арест - заявление - фото 201328

Позже Стерненко сообщил, что судебное заседание по делу состоится 12 июня в Шевченковском районном суде г. Киева.

Что было ранее?

25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.

В 2020 г. после увольнения Руслана Рябошапки новое руководство ОГУ принялось за пересмотр дела Стерненко. 11 июня блогер явился на допрос в СБУ и получил подозрение в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 ("Умышленное противоправное причинение смерти другому человеку") и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины ("Ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения").

По версии следствия, "титушки", напавшие на Стерненко, намеревались запугать его и причинить телесные повреждения, а не убивать. Однако по мнению многих активистов эта теория является абсолютно безосновательной и на лицо очередной политический процесс в Украине.

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Сергей Стерненко СБУ суд Офис генерального прокурора Новости Украина
Без табу
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