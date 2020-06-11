Стерненко попытаются отправить под домашний арест - заявление

Стерненко попытаются отправить под домашний арест - заявление

Офис генерального прокурора будет ходатайствовать о домашнем аресте Сергея Стерненко.

Об этом украинский блогер написал в Facebook.

"Вручили ходатайство о круглосуточный домашний арест и электронный браслет. Когда будет суд пока неизвестно. Сразу дам знать как узнаю. Спасибо всем, кто сегодня пришел (на акции поддержки – прим. ред.)!", - сообщил Сергей Стерненко.

Позже Стерненко сообщил, что судебное заседание по делу состоится 12 июня в Шевченковском районном суде г. Киева.

Что было ранее?

25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.

В 2020 г. после увольнения Руслана Рябошапки новое руководство ОГУ принялось за пересмотр дела Стерненко. 11 июня блогер явился на допрос в СБУ и получил подозрение в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 ("Умышленное противоправное причинение смерти другому человеку") и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины ("Ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения").

По версии следствия, "титушки", напавшие на Стерненко, намеревались запугать его и причинить телесные повреждения, а не убивать. Однако по мнению многих активистов эта теория является абсолютно безосновательной и на лицо очередной политический процесс в Украине.