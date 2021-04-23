У соратника Порошенка знайшли таємну віллу в Іспанії

Хатинка, у якій таємно відпочиває Артурчик / СХЕМИ

Борець за все добре проти всього поганого співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов не задекларував двоповерховий маєток в Іспанії, яким народний депутат та його дружина володіють ще з 2013 року.

Маєток, співвласниками якого є Артур Герасимов та його дружина Наталія Бухалова, розташований у містечку Хавеа провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря.

Його площа – 120 квадратних метрів, ще 28 квадратних метрів займають тераси. Про це свідчить запис в офіційному іспанському реєстрі прав на нерухоме майно.

«На першому поверсі розташовані – передпокій, коридор, спальня, кухня, галерея, ванна кімната, вітальня, тераса і сходи на другий поверх. На другому поверсі – коридор, три спальні, ванна кімната та дві тераси», – йдеться у довідці з реєстру.

У своїй майновій декларації за 2020 рік народний депутат Герасимов не зазначив, що разом із дружиною має у власності віллу в Іспанії.

Власником цього майна Герасимов разом зі своєю дружиною став у 2013 році, проте, ставши депутатом, він жодного разу не вніс відомості про нього в декларацію – йдеться у розслідуванні.

Вперше до Верховної Ради Герасимов зайшов у 2014 році від фракції «Блок Петра Порошенка». Вже тоді, за словами юристів, він як народний депутат мав би задекларувати володіння іспанським нерухомим майном, але не зробив цього.

Судячи з вартості виставлених на продаж подібних будинків поруч, орієнтовна ринкова ціна іспанського майна родини Герасимова може сягати понад 10 мільйонів гривень.

«У разі, якщо НАЗК чи НАБУ розпочнуть свою перевірку, ця сума має бути встановлена за офіційною процедурою», – йдеться в розслідуванні.

Вілла в Іспанії, маєтки під Києвом: що нардепи «забули» задекларувати і за ким сховали:

«Схеми» звернулися до Герасимова з проханням про коментар та передали письмові запитання. На момент публікації відповіді не надійшло. Редакція опублікує його відповіді, щойно отримає.

Наприкінці 2020-го Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за внесення неправдивих відомостей у декларації. Після того парламентарі, серед яких був і Артур Герасимов, ухвалили нове законодавство, яке, за оцінками фахівців з протидії корупції, передбачає значно м’якше покарання за неправдиві відомості в деклараціях.

«Тепер за декларування недостовірних відомостей, які відрізняються від одного мільйона гривень до дев’яти мільйонів гривень, відповідальність передбачена лише у вигляді штрафу, громадських робіт, так само може бути покарання у вигляді позбавлення обіймати певні посади протягом певного строку. Якщо ж різниця між задекларованими активами і реальними відомостями становить понад 9 мільйонів гривень, то додатковою санкцією може бути обмеження волі так само на строк до двох років», – розповідає юрист «Центру протидії корупції» Антон Марчук.

15 квітня 2021 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт президента Зеленського про позбавлення волі за недостовірне декларування за умов неподання декларації або якщо відмінність між задекларованими та незадекларованими статками становитиме понад 4,5 мільйона гривень.