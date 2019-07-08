У Слуги народа рухнул рейтинг. Еще больше

У Слуги народа рухнул рейтинг. Еще больше

Социологи опубликовали новые рейтинги. И "Слуге народа" опять не везет.

Об этом свидетельствуют данные Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко и центра "Социальный мониторинг".

Партия президента по прежнему на первом месте, однако ее рейтинги продолжает лихорадить.Ее готовы поддержать 41,6% (еще месяц назад ей прочили 48 %).

На втором "За життя" 13,7%, за "Евросоль" Порошенко - 8,5%, "Батькивщина" Тимошенко - 7,7%, "Голос" Вакарчука – 7,5 %.

Напомним, что ранее партия Зеленского подала кассацию на решение Шестого апелляционного административного суда о повторной жеребьевке партий.

По мнению "слуги", изменение порядкового номера нанесет вред политсиле, поскольку избиратель может ошибиться на выборах.

Кроме того изменение номера повлечет за собой перепечатывание бюллетеней и выборы могут и вовсе сорваться.

Позже суд вынесоа вердикт.