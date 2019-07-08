Слуге народа поменяют номер? Суд вынес вердикт
Намедни ЦИК обязали провести пережеребьевку партий. Эта идея очень не понравилась "Слуге народа" и они подали в суд.
И победили. Верховный суд отменил обязательство ЦИК. Об этом сообщила секретарь комиссии Наталья Бернацкая.
"Все же есть справедливость! Мы выиграли Верховный! Выборам 21 июля быть", - написала она в Facebook.
Напомним, что ранее партия Зеленского подала кассацию на решение Шестого апелляционного административного суда о повторной жеребьевке партий.
По мнению "слуги", изменение порядкового номера нанесет вред политсиле, поскольку избиратель может ошибиться на выборах.
Кроме того изменение номера повлечет за собой перепечатывание бюллетеней и выборы могут и вовсе сорваться.
Отметим, что у Команды Зе и раньше были конфликты с ЦИК. Так, после победы на выборах Зеленского, комиссия долго не объявляла официальный результат гонки и дату инаугурации. Будущий гарант даже потребовал скорее отдать "свою булаву".
А после роспуска парламента новым президентом, ЦИК и вовсе заявил, что может не успеть напечатать бюллетени.