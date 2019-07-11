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У скупившего украинские каналы соратника Медведчука нашли нефтедобывающий бизнес в России

08:40
Тарас Козак через офшор владеет нефтеперабатывающим заводом в России - фото 1
Тарас Козак через офшор владеет нефтеперабатывающим заводом в России

Тарас Козак, приближённый к куму Путина антиукраинский деятель, который скупил для Виктора Медведчука общенациональные телеканалы NewsOne, Zik и "112.Украина", может являться одним из бенефициаров нефтедобывающего бизнеса на территории страны-террориста.

Вполне может быть, что на самом деле предприятия принадлежат не Козаку, а самому Медведчуку, поскольку олигарх переписал все свои активы, опасаясь санкций.

Медведчук поклонился Медведеву. Опять

Впрочем, известно лишь о том, что бизнес приближенного к ВВХ записан на Оксану Марченко, а фамилия Тараса Козака в многочисленных расследованиях журналистов по Медведчука в этом контексте не упоминалась.

По данным издания "Проект", Козак владеет 33% акций "Юг Энерго" через свою офшорную компанию Havanor Management Ltd Teteos Holding Ltd.

Среди активов "Юг Энерго" - Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Ростовской области.

Напомним, Козак в ходе поездки рыгов из "Оппозиционной платформы - За жизнь" к оккупантам заявил, что скандальный телемост "Надо поговорить" состоится в эту пятницу.

Для этого украинские пропагандисты из NewsOne поедут в Россию, где вместе с Киселёвым и прочими террористами будут хаять Украину.

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Виктор Медведчук Россия NewsOne Оппозиционная платформа - За життя Новости
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