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У русских подгорело из-за Call of Duty: Modern Warfare (ФОТО+ВИДЕО)

10:40
В Call of Duty: Modern Warfare игрокам предлагают убивать русских - фото 1
В Call of Duty: Modern Warfare игрокам предлагают убивать русских

В минувшую пятницу, 25 октября, американская компания Infinity Ward представила очередную часть эпичной саги Call of Duty, которая стала перезагрузкой всей серии. Разработчики склепали шикарную по геймплею игрушку, добавили в нее реалистичности и улучшили графику.

Из-за обновленного сюжета, в котором американцы показали русских такими, какими они есть, в Кремле знатно подгорело.

Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма

В первой части Call of Duty: Modern Warfare пытающиеся оккупировать выдуманную ближневосточную страну Урзыкстан (аналог Сирии) русские борются с местными повстанцами из группы "Аль-Катала", а также британскими и американскими спецназовцами.

Последние активно помогают свободолюбивому народу не погибать под бомбардировками террористов из РФ, а также борются с применением химического оружия.

Статус российских военных разработчики не определили, но трактовки в ходе сюжетной линии меняются. Поначалу их называют наемниками, а затем - спецназом. Оккупанты серьезно вооружены: из Кремля им поставляют вретолеты и бронетехнику.

В общем, в Infinity Ward решили проиллюстрировать преступления Путина, которые его режим совершает в самых разных точках мира. Так, при самом старте игры российские военные расстреливают и вешают мирных жителей, а также убивают родителей на глазах у детей.

Более того, нашли свое отображение в Call of Duty и события на Донбассе. Так, в ней прорисовали локацию Downtown Donetsk со стадионом, похожим на "Донбасс-Арену".

У русских подгорело из-за Call of Duty: Modern Warfare (ФОТО+ВИДЕО) - фото 190322

После выхода игры ее продажи в РФ запретили. Поскольку "она пропитана русофобией".

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