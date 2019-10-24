Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма

Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе

Скоро премьера одного из самых ожидаемых фильмов 2019 года - исторической ленты "Цена правды". У этого фильма непростая судьба, как и главного героя - реального британского журналиста Гарета Джонса. Подробности громкой премьеры - на Без Табу.

Начнем с того, что фильм "Цена правды" / "Ціна правди" на самом деле так не называется, в мировом прокате он будет покзан под именем "Мистер Джонс". По имени главного героя - британского репортера Гарета Джонса (на время съемок он так и назывался и только потом вместо "Гарета" стал "Мистером").

Режиссер фильма - каннский лауреат Агнешка Холланд. Ученица Вайды и Занусси - признанный авторитет европейского и мирового кино, причем не забронзовевший и законсервиовавшийся в прошлом (как, например, Оливер Стоун), а вполне себе успешный и сейчас. Многие ее последние работы на слуху - она снимал несколько серий "Карточного домика", а также полностью срежиссировала для Netflix сериал-антиутопию 1983, который рисует жуткую картину мира, где Берлинская стена не рухнула и "Совок" удержался.

Агнешка Холланд на премьере фильма в Варшаве

"Цена правды" - ее возвращение в полный метр, он рассказывает о еще одной антиутопии, но в отличие от "1983" вполне реальной - СССР 1930-х, которые многие иделизировали на Западе и делали бы это дальше, если бы не подвиг Гарета Джонса, который не побоялся рассказать правду о Голодоморе и преступлениях коммунистов.

Цена правды - дата выхода

Мировая премьера фильма состоялась 10 февраля 2019 в рамках важного Берлинского фестиваля. Также во время премьеры актеры и создатели фильма провели акцию в поддержку узника Кремля Олега Сенцова, тогда еще не освобожденного русскими.

Спустя 8 месяцев лента выйдет в широкий прокат. Премьера фильма "Цена правды" в Украине - 28 ноября 2019. До этого фильм успел получить главный приз на фестивале в польской Гдыне (в Польше фильм выходит в прокат уже 25.10.2019).

Цена правды - сюжет

Фильм рассказывает о трагической странице в истории Украины - Голодоморе. Большевики под руководством Сталина спланировали геноцид украинцев, убив несколько миллионов людей. При этом большевики умело скрывали свои преступления и манипулировали общественным мнением. Для создания "красивой картинки" для Запада коммунисты приглашали многих известных иностранцев (Бернард Шоу, Герберт Уэллс и другие), чтобы те восхваляли преимущества жизни в СССР. Некоторые за это даже получили Пулитцеровскую премию, как репортер и глава московского бюро The New York Times Уолтер Дюранти, который сделал интервью со Сталиным и позднее настойчиво и неоднократно отрицал в своих трудах Голодомор.

Одним из приглашенных в СССР иностранцев был валлиец Гарет Джонс. Очарованный коммунистами репортер в 1933 приехал в Москву, чтобы взять интервью у Сталина, однако здесь он знакомится с журналисткой Адой Брукс, которая открывает тому глаза на "советскую утопию" и рассказывает, что в захваченной большевиками Украине от искусственного голода умирают тысячи людей. Решив убедиться в этом сам, журналист нелегально едет в Украину и видит преступления большевиков своими глазами.

Шокированный происходящим Джонс возвращается домой и открывает всему миру правду о геноциде украинцев в 1932-1933, вопреки угрозам НКВД.

Также фильм Агнешки Холланд поднимает вопрос и честности журналистов, ведь о преступлениях коммунистов знал на только Гарет Джонс, но рассказать правду решился только он один.

Тема Голодомора в кино

Трагическая страница истории Украины в кино долгое время была табу. По понятным причинам во времена СССР правду про голод 1932-1933 скрывали. В конце 1980-х о Голодоморе заговорили открыто (тогда и появился этот термин). В 1990-е появились первые фильмы. Они были страшными и реально пугали. Как, например, "Голод-33" Олеся Янчука. Режиссер своей экранизацией романа Василя Барки "Жовтий князь" шокировал и привлек к теме всеобщее внимание, однако из-за низких художественных качеств (как и все фильмы этого режиссера) "Голод-33" не стал тем, чем стал, например "Список Шиндлера" в истории Холокоста.

Также о Голодоморе рассказывают несколько документальных фильмов. 4-серийный фильм "Українська ніч 33-го", а также ленту "Живі" - просто обязательны к просмотру. Также событием стал французский документальный фильм "Голодомор. Забутий геноцид".

Рассказать о трагедии с помощью игрового кино вновь попытались уже в нашем десятилетии. В 2014 на экраны вышел сильный фильм "Поводырь", а в 2017 - канадский боевик "Гіркі жнива". Оба фильма лишь условно можно назвать историческими - они скорее рассказывают о духе эпохи и преступлениях Сталина, в то время как история и персонажи - полностью выдуманные (да, растрелянный съезд кобзарей к Харькове - это миф).

В этом от них очень отличается "Цена правды". Гарет Джонс - историческая личность, чей подвиг не только открыл глаза Запада на то, что происходит в СССР, но и остановил геноцид украинцев.

Истерика в России

Россия как наслденица СССР старается не замечать появление фильма Агнешки Холланд. Ни о каком прокате в России фильма "Цена правы" речи быть не может. Более того, статьи о фильме нет в русской Википедии, на главном русском киносайте - Кинопоиске - у фильма крайне низкие оценки - 3,4 из 10 (при том, что премьеры еще не было), пытались обвалить рейтинги фильма и на IMDb, но там рейтинг держится в районе 7 (6,7 из 10).

Постер

Цена правды - актеры и роли

Джеймс Нортон - в роли Гарета Джонса

Ванесса Кирби - в роли журналистки Ады Брукс

Питер Сарсгаард в роли Уолтера Дюранти

Джозеф Моул в роли Джорджа Оруэлла (того самого)

Кеннет Крэнхэм в роли британского премьера Дэвида Ллойд Джорджа

Kшиштоф Пежинский в роли наркома иностранных дел Литвинова

Селин Джонс в роли Мэттью

При сравнительно маленьком бюджете фильма - около 10 млн долларов (1 млн из которых - от украинского бюджета), "Цене правды" удалось собрать очень солидный актерский состав. Причем, это не сбитые летчики, а актуальные звезды. Главную роль сыграл британец Джеймс Нортон, который шикарно воплотил образ нового русского мафиози в хите BBC "МакМафия", а также Андрея Балконского в экранизации "Войны и мира" все того же британского общественного телевидения. Главную женскую роль исполнила Ванесса Кирби - та самая скандальная сестрица королевы Елизаветы Второй из "Короны". Ну, а главного антагониста - собкорра NYT - сыграл звездный голливудский актер Питер Сарсгаард, которому прекрасно удаются роли злодеев, причем, и в комиксах, и в вестернах, и в драмах.

Цена правды - трейлер

Цена правды / Гарет Джонс 2019 - смотреть трейлер фильма онлайн: