У принца Чарльза выявили коронавирус – СМИ
У принца Чарльза выявили коронавирус – СМИ
Принц Уэльский Чарльз заболел коронавирусом.
Об этом пишет британское издание "Sky News".
Кларенс-Хаус (Вестминстерская резиденция членов британской королевской семьи – прим. ред.) сообщил, что 71-летнему Чарльзу подтвердили диагноз COVID-19. Тесты на коронавирус были проведены NHS (Национальной службой здравоохранения – прим. ред.) в Абердиншире.
Как уточняет источник, у наследника британского престола наблюдаются легкие симптомы, чувствует он себя нормально.
На данный момент принц Уэльский самоизолировался в Шотландии вместе с герцогиней Корнуолльской, чьи анализы показали отрицательный результат.
Напомним, COVID-19 поразил еще одного нардепа.
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