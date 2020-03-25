У принца Чарльза выявили коронавирус – СМИ

У принца Чарльза выявили коронавирус – СМИ

Принц Уэльский Чарльз заболел коронавирусом.

Об этом пишет британское издание "Sky News".

Кларенс-Хаус (Вестминстерская резиденция членов британской королевской семьи – прим. ред.) сообщил, что 71-летнему Чарльзу подтвердили диагноз COVID-19. Тесты на коронавирус были проведены NHS (Национальной службой здравоохранения – прим. ред.) в Абердиншире.

Как уточняет источник, у наследника британского престола наблюдаются легкие симптомы, чувствует он себя нормально.

На данный момент принц Уэльский самоизолировался в Шотландии вместе с герцогиней Корнуолльской, чьи анализы показали отрицательный результат.

Напомним, COVID-19 поразил еще одного нардепа.