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У Ольги Фреймут - коронавирус: Участие звезды в "Танцях з зірками" под угрозой

20:00
Ольга Фреймут приняла корона-челендж от Юлии Тимошенко - фото 1
Ольга Фреймут приняла корона-челендж от Юлии Тимошенко

В воскресенье, 23 августа, стало известно, что опасное заболевание подхватила популярная украинская теледива Ольга Фреймут.

Об этом Фреймут написала у себя на странице в соцсетях.

Тимошенко заразилась коронавирусом

«Друзья, считаю уместным сообщить вам о том, что я получила позитивный результат на COVID-19. Когда и где заболела, не знаю», - написала Фреймут.

По словам телеведущей, она находится на лечении и самоизоляции дома, и чувствует себя уже лучше.

Фреймут также призвала не игнорировать рекомендации Минздрава относительно ношения маски, пользования антисептиком и необходимости избегать больших скоплений людей, намекая, что сама ранее не была столь щепетильна.

Информация о болезни Ольги появилась ранее, однако лишь сегодня она получила подтверждение.

Отметим, что на осень у Ольги Фреймут были большие планы - после серии провалов на ТВ она хотела восстановить былую популярность на топовом реалити-шоу "Плюсов" - "Танцы со звездами", оданко теперь из-за коронавируса с этим могут возникнуть проблемы.

Будем надеяться, что молодой организм светской львицы не позволит ей болеть долго и не нарушит ее осенних планов.

Также 23 августа стало известно о том, что подхватила коронавирус еще одна известна шоуменша - ветеран украинской политики Юлия Тимошенко. По информации ее пресс-службы, дела у 59-летней Юлии Владимировны обстоят несколько серьезнее, чем у Фреймут. Однако, будет надеяться, что обе дамы быстро излечатся.

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Ольга Фреймут Танці з зірками Пандемия коронавируса Карантин в Украине Новости Украина
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