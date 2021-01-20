У Німеччині продовжили локдаун - замість масок тепер респіратори

Німеччина йде на жорсткі обмеження / Deutsche Welle

Влада Німеччини дуже серйозно ставиться до питання карантину та не збирається його послаблювати.

Карантинні обмеження у країні продовжено до 14 лютого 2021 року.

Про це канцлер ФРН Ангела Меркель оголосила увечері 19 січня після переговорів з главами 16 федеральних земель Німеччини, пише Die Zeit.

Також німецька влада зобов'язали жителів носити в громадському транспорті і в магазинах тільки медичні маски або респіратори з високим ступенем захисту класу FFP2. До цього жителям дозволяли носити ганчіркові маски або покривати ніс і рот шарфом.

До 14 лютого також будуть закриті дитячі садки і школи. Крім того, роботодавців закликали перевести на домашній режим роботи якомога більше співробітників. Жителів Німеччини попросили скоротити контакти до мінімуму.

Жорсткий локдаун діє в Німеччині з 16 грудня. У країні не працюють магазини, крім продовольчих і аптек, закриті перукарні, спортзали, кінотеатри, музеї і театри.