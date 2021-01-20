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У Німеччині продовжили локдаун - замість масок тепер респіратори

12:43
Німеччина йде на жорсткі обмеження - фото 1
Німеччина йде на жорсткі обмеження / Deutsche Welle

Влада Німеччини дуже серйозно ставиться до питання карантину та не збирається його послаблювати.

Карантинні обмеження у країні продовжено до 14 лютого 2021 року.

Про це канцлер ФРН Ангела Меркель оголосила увечері 19 січня після переговорів з главами 16 федеральних земель Німеччини, пише Die Zeit.

Також німецька влада зобов'язали жителів носити в громадському транспорті і в магазинах тільки медичні маски або респіратори з високим ступенем захисту класу FFP2. До цього жителям дозволяли носити ганчіркові маски або покривати ніс і рот шарфом.

До 14 лютого також будуть закриті дитячі садки і школи. Крім того, роботодавців закликали перевести на домашній режим роботи якомога більше співробітників. Жителів Німеччини попросили скоротити контакти до мінімуму.

Жорсткий локдаун діє в Німеччині з 16 грудня. У країні не працюють магазини, крім продовольчих і аптек, закриті перукарні, спортзали, кінотеатри, музеї і театри.

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Ангела Меркель Германия Локдаун Пандемия коронавируса карантин Новини Мир
Deutsche Welle
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