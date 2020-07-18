Одиозный судья Вовк отреагировал на подозрение НАБУ

22:05 18 июля,

Одиозный судья Вовк отреагировал на подозрение НАБУ

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк отреагировал на новость о подозрении НАБУ.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост судьи в Facebook.

"Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, по завершению которого правовым путем и в порядке предусмотренным законом буду доказывать свою правоту", - заявил судья, раскрыв свою версию событий.

"Что произошло в пятницу 17-го? Обыски, санкционированные районным судом города Кировограда, и так называемые новые подозрения, - ни что иное, как желание отдельных одиозных персонажей показать хоть какую-то "эффективность" и создать фон для визга "активистов" о необходимости срочной судебной реформы по их лекалам и давления таким образом на власть. Президенту навязывают догму о необходимости внешнего управления в сфере судоустройства. Все это понимают", - добавил Вовк.

Что было ранее?

17 июля НАБУ и САП сообщили судьям Окружного админсуда Киева подозрение в создании преступной организации и захвате власти.

По данным следствия, из-за опасений лишиться работы, под руководством главы суда Павла Вовка создавались препятствия работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС),.