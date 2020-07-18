Владимир Зеленский Карантин в Украине война на Донбассе Досье

Одиозный судья Вовк отреагировал на подозрение НАБУ

18 июля, 22:05
Одиозный судья Вовк отреагировал на подозрение НАБУ - фото 1
Одиозный судья Вовк отреагировал на подозрение НАБУ

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк отреагировал на новость о подозрении НАБУ.

Зашкваренного Павла Вовка оставили судьей его друзья из Высшего совета правосудия

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост судьи в Facebook.

"Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, по завершению которого правовым путем и в порядке предусмотренным законом буду доказывать свою правоту", - заявил судья, раскрыв свою версию событий.

"Что произошло в пятницу 17-го? Обыски, санкционированные районным судом города Кировограда, и так называемые новые подозрения, - ни что иное, как желание отдельных одиозных персонажей показать хоть какую-то "эффективность" и создать фон для визга "активистов" о необходимости срочной судебной реформы по их лекалам и давления таким образом на власть. Президенту навязывают догму о необходимости внешнего управления в сфере судоустройства. Все это понимают", - добавил Вовк.

Что было ранее?

17 июля НАБУ и САП сообщили судьям Окружного админсуда Киева подозрение в создании преступной организации и захвате власти.

Одиозный судья Вовк отреагировал на подозрение НАБУ - фото 202923

По данным следствия, из-за опасений лишиться работы, под руководством главы суда Павла Вовка создавались препятствия работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС),.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина суд НАБУ САП Высший совет правосудия
Без табу
Другое на тему
Французские ученые успешно загрузили данные ящиков "МАУ" - фото 1
Французские ученые успешно загрузили данные из ящиков "МАУ"
Вчера, 21:39
Новый глава НБУ пообещал "щемить" Коломойского: Названа причина - фото 1
Новый глава НБУ пообещал "щемить" Коломойского: Известно за что
Вчера, 20:50
Украина готова ко второй волне эпидемии COVID-19 – Зеленский - фото 1
Украина готова ко второй волне эпидемии COVID-19 – Зеленский
Вчера, 18:12
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30