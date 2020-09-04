У мента-наркодилера нашли пистолет Януковича (ФОТО+ВИДЕО)

Мент-наркодилер был вооружен пистолетом Януковича

В пятницу, 4 сентября, сотрудники департамента внутренней безопасности МВД и детективы ГБР провели спецоперацию по задержанию оборотня в погонах, которого уличили в торговле наркотиками.

30-летним дилером оказался сотрудник одного из районных управлений полиции Михаил Кавун, причем в ходе обысков у него обнаружили немало интересного и запрещенного.

Как написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, полицейского взяли "на горячем" при попытке сбыта запрещенных веществ. Во время задержания он оказывал сопротивление и пытался избавиться от улик.

"В дальнейшем в ходе обыска у полицейского изъяли значительное количество наркотических веществ, более тысячи боеприпасов, а также наградной пистолет на имя экс-президента Украины Виктора Януковича, выданный на тот момент министром обороны Украины Александром Кузьмуком", - отметила Максимец.

Где именно мент доставал наркоту, а также как к нему попал наградной ствол Яныка, будут устанавливать следователи.

По факту преступления открыто уголовное дело. Если вину мусора сумеют доказать, ему грозит несколько лет тюрьмы. Впрочем, наказывать нарушителей закона с ксивами МВД обычно никто не спешит.