Избиение Антона Полякова: Полиция задержала нападавшего - ФОТО

Избиение Полякова: Полиция задержала нападавшего - ФОТО

В среду, 2 сентября, в Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, избившего нардепа Антона Полякова.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Посетители и работники банка подробно описали человека, а автопатрули немедленно отправились разыскивать правонарушителя. Вскоре в одном из дворов вблизи места происшествия патрульные совместно с работниками охранной фирмы заметили мужчину, похожего по описанию. Инспекторы задержали гражданина, при поверхностной проверке обнаружили у него предмет, похожий на пистолет. Позже его узнали очевидцы происшествия", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работала СОГ.

Что было ранее?

2 сентября в Киеве был избит экс-нардеп "Слуги народа" Антон Поляков. После избиения политик обратился в травмпункт. По факту инцидента было открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 125 УКУ). Санкция статьи предусматривает штраф до 850 грн или общественные работы до 200 часов.