У Меган Маркл родился ребенок

17:30 06 мая,

У Меган Маркл родился ребенок

У Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.

Долгожданное дитя появилось на свет в 5:26 (по местному времени- прим ред). Вес ребенка - 3 кг 260 грамм.

Имени у малыша пока нет. Но одно не подлежит сомнению: пара счастлива как никогда.

"У Меган и меня сегодня рано утром появился мальчик - очень здоровый мальчик. Мать и ребенок чувствуют себя невероятно хорошо. Это был самый удивительный опыт из тех, который я когда-либо мог себе представить", - заявил отец.

Его слова почти продублировал официальный аккаунт пары.

"Герцогиня и ребенок здоровы и хорошо себя чувствуют. Супруги благодарят общественность за разделенную с ними радость и поддержку в этот особенный период их жизни".

Напомним, популярный британский журналист и телеведущий Пирс Морган знаком со многими знаменитостями. В том числе и с бывшей актрисой Меган Маркл, поэтому 53-летний мужчина как никто другой знает, чего стоит опасаться мужу 37-летней американки – принцу Гарри.

В интервью австралийскому изданию Today Show Пирс (не без чувства жалости) пожелал наследнику британского престола "удачи" в браке со звездой Голливуда и предупредил Гарри, чтобы тот не приходил к нему со слезами на глазах, если союз с Маркл распадется.