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У Кличко отреагировали на обыск мэрии

Вчера, 23:21
У Кличко отреагировали на обыск мэрии - фото 1

В четверг, 8 августа, появилась информации о санкционировании судом обыска помещений мэрии. В ответ в КГГА решили "прояснить" ситуацию.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В Постановлении Голосеевского районного суда города Киева по строительству участка Большой кольцевой дороги от ул. Рокоссовского до ул. Богатырской речь идет исключительно о временном доступ к вещам и документам, а не о проведении обысков" , - сообщили в мэрии.

И подчеркнули, что "информация в постановлении Голосеевского районного суда относительно перечня документов, которыми располагает Департамент экономики и инвестиций КГГА, - не соответствует действительности".

А так ли это - должно решить следствие.

Напомним, столичную власть подозревают в отмывании средств при планировании строительства 1,8 км участка Большой Окружной дороги. Первоначальная стоимость работ оценивалась в 375,6 млн грн, однако позже чьи-то аппетиты возросли и цена вопроса резко увеличилась до 1,125 млрд грн.

Но на этом прелесть истории не ограничивается.

В ходе досудебного расследования, следователи прибыли на место "ремонтных работ" и не обнаружили никаких следов деятельности.

Напомним, Богдан унизил Кличко и Ляшко. А тот дал ответку.

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суд КГГА Киев Коррупция Новости Украина
Интерфакс Украина
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