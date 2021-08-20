День Независимости Володимир Зеленський Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

У Херсоні на Lexus чиновника впав 70-метровий флагшток, встановлений до Дня Незалежності

Вчера, 18:09
Lexus vs флагшток - фото 1
Lexus vs флагшток / most.ks.ua

У Херсоні зранку 20 серпня на набеpежній паpку Cлави впав гігантський флагшток із тризубом, який встановлювали до 30-ї річниці незалежності України. Він впав просто на Lexus чиновника, який відповідав за його встановлення.

Про інцедент повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Херсонської міської ради Віталій Богданов і виклав фото.

70-метровий флагшток, який мали урочисто відкрити вранці 23 серпня, під час падіння розтрощив припаркований автомобіль Lexus.

Конструкція розчавила припаркований Lexus чиновника, який відповідав за те, щоб її встановили.

За інформацією херсонського видання "Мост", пошкоджений автомобіль належить місцевому чиновнику, який відповідає в обласній владі за капітальне будівництво. Йдеться про Віталія Караваєва. Йому дивом вдалося не постраждати - він покинув авто за лічені секунди до падіння флагштока.

"Караваєв входить до групи "Шахтарі" і займає скромну посаду заступника директора Департаменту розвитку територій, начальника управління будівництва та фінансового забезпечення. У команді Козиря він відповідає за всі будівельні підряди і комунікує з підрядниками. Очевидно, що він відповідав і за установку прапора і за пошук таємничого спонсора його установки", - пише ЗМІ.

Примітно, що пошкоджений Lexus в декларації чиновника не записаний.

Надзвичайна подія в Херсоні:

Встановлення флагштоку з тризубом коштувало бюджету 8 мільйонів гривень.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Херсон День Независимости паноптикум Новини Украина
Бабель
Другое на тему
Олексій "Каратєль" Данілов - фото 1
Україна ввела санкції проти російських агентів Шарія, Гужви та інших
Вчера, 19:13
Привіт, Євросоюз - фото 1
В добру путь: ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати
19 августа, 13:12
У Зеленського є план - фото 1
На очах у росіян: Україна збудує базу ВМС у Бердянську
19 августа, 09:50
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Все почалося задовго до барикад - фото 1
Далі польоту стріли. Чому не варто перебільшувати значущість серпневого путчу
19 августа, 11:15
Лучшие песни Кузьмы Скрябина - фото 1
Кузьма Скрябин: Лучшие песни и клипы легенды
17 августа, 15:30
Биография Богдана Ступки - уже часть истории - фото 1
День памяти Богдана Ступки: биография и цитаты знаменитого актера
22 июля, 14:30