У Херсоні на Lexus чиновника впав 70-метровий флагшток, встановлений до Дня Незалежності

Lexus vs флагшток / most.ks.ua

У Херсоні зранку 20 серпня на набеpежній паpку Cлави впав гігантський флагшток із тризубом, який встановлювали до 30-ї річниці незалежності України. Він впав просто на Lexus чиновника, який відповідав за його встановлення.

Про інцедент повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Херсонської міської ради Віталій Богданов і виклав фото.

70-метровий флагшток, який мали урочисто відкрити вранці 23 серпня, під час падіння розтрощив припаркований автомобіль Lexus.

Конструкція розчавила припаркований Lexus чиновника, який відповідав за те, щоб її встановили.

За інформацією херсонського видання "Мост", пошкоджений автомобіль належить місцевому чиновнику, який відповідає в обласній владі за капітальне будівництво. Йдеться про Віталія Караваєва. Йому дивом вдалося не постраждати - він покинув авто за лічені секунди до падіння флагштока.

"Караваєв входить до групи "Шахтарі" і займає скромну посаду заступника директора Департаменту розвитку територій, начальника управління будівництва та фінансового забезпечення. У команді Козиря він відповідає за всі будівельні підряди і комунікує з підрядниками. Очевидно, що він відповідав і за установку прапора і за пошук таємничого спонсора його установки", - пише ЗМІ.

Примітно, що пошкоджений Lexus в декларації чиновника не записаний.

Надзвичайна подія в Херсоні:

Встановлення флагштоку з тризубом коштувало бюджету 8 мільйонів гривень.