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У "Червоній зоні" залишаються 6 областей: Завтра їх поменшає

14:20
Карантин залишається у 6 областях - фото 1
Карантин залишається у 6 областях / 24 канал

5 травня Житомирська область перемістилася в жовту зону епідемічної небезпеки – у "червоній зоні" залишилися 6 регіонів України.

До "червоної зони" станом на 5 травня віднесено Запорізьку, Полтавську, Сумську, Харківську, Хмельницьку та Чернігівську області.

Рівень госпіталізацій хворих із коронавірусом не перевищено в жодному регіоні.

У Черкаській області 3 дні поспіль перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування, область ризикує перейти з "помаранчевої" в "червону" зону епіднебезпеки.

У "жовтій" зоні перебувають Київ та 10 областей: Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.

Решта областей віднесені до "помаранчевої" зони.

З четверга, 6 квітня, Харківська, Хмельницька і Чернігівська області покинуть "червону" зону карантину.

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УП
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