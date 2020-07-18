Пираты похитили украинцев у берегов Нигерии: Что известно?

17:15 18 июля,

У берегов Нигерии пираты похитили украинцев: Что известно?

У берегов Нигерии пираты захватили танкер "Curacao Trader", на борту которого пребывают несколько украинцев.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на МИД Украины.

По данным источника, инцидент произошел в Гвинейском заливе в 200 милях к юго-западу от побережья Нигерии. Экипаж захваченного судна состоит из 19 человек, 6 из них украинцы.

"Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела", - говорится в сообщении МИД.

Отметим, что пиратство у берегов Африки является достаточно распространяемым промыслом. В феврале 2020 г. в этом же районе морские разбойники взяли на абордаж судно "Alpine Penelop", которое шло под флагом Либерии. Во время захвата судна преступники похитили десять моряков, в том числе и гражданина Украины. Что было дальше - читайте в нашем материале.