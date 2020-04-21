Пираты похитили украинца с судна у берегов Бенина

Пираты похитили украинца с борта контейнеровоза Tommi Ritscher

В понедельник, 20 апреля, пираты осуществили налет на корабль Tommi Ritscher, который шел по Гвинейскому заливу под флагом Португалии.

Оператор судна - компания Transeste Schiffahrt Gmbh из Германии, получил сообщение о захвате пиратами одного члена экипажа, который оказался украинцев.

О похищении нашего гражданина сообщил сегодня директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, владельцы корабля заявили об инциденте представителям посольства Украины в Федеративной Республике Германия

- По предварительной информации, в результате нападения захвачен и вывезен в неизвестном направлении один человек - гражданин Украины, который был членом экипажа судна. Компания-оператор создала кризисный штаб, - отметил дипломат.

Сейчас работники внешнеполитического ведомства пытаются выяснить все обстоятельства случившегося, а сотрудники посольства Украины в Нигерии, которому вверена работа в Бенине, обратились в полицию для подтверждения факта захвата украинца.

- Дело находится на контроле причастных заграничных дипломатических учреждений Украины и Департамента консульской службы МИД, - добавил Погорельцев.

Скорее всего, украинца злоумышленники похитили для того, чтобы обеспечить себе беспепятственный отход с захваченного судна, поскольку после атаки на подмогу Tommi Ritscher пришли бойцы ВМС Бенина.