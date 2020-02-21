Владимир Зеленский Коронавирус из Китая Новые Санжары война на Донбассе

Нигерийские пираты захватили корабль и похитили украинца

18:00
С танкера Alpine Penelop похитили 10 моряков - фото 1
С танкера Alpine Penelop похитили 10 моряков

В пятницу, 21 февраля, в министерстве иностранных дел Украины заявили о ЧП, которое произошло у берегов Нигерии в Гвинейском заливе. Местные пираты пошли на абордаж судна Alpine Penelop, которое шло под флагом Либерии.

Как удалось выяснить украинским дипломатам, среди 24 членов экипажа корабля был один украинец.

В Нигерии пираты захватили судно с украинцем на борту

Напали на корабль пираты высадились ночью. Двоих злоумышленников, которые уже были на борту, обнаружил один из членов экипажа, который нес вахту. Сопротивление вооруженным бандитам моряки оказать не сумели, поэтому общесудовая тревога ни к чему не привела.

Пираты похитили десять моряков, в том числе и нашего гражданина, а затем - ограбили корабль и скрылись.

Консулы вышли на связь с греческой компанией Goldenport Shipmanagement LTD, которой принадлежит танкер, а также установили контакт с родственниками похищенного.

Известно, что для освобождения моряков судовладелец создал оперативную группу и ведет переговоры с террористами.

Как утверждает директор Департамента консульськой служби МИД Украины Сергей Погорельцев, информации о местонахождении похищенных моряков пока нет. Среди них - граждане Грузии и Филиппин.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Африка Нигерия Пираты похищение МИД Украины дипломатические отношения Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В полиции признали, что большинство агрессивных "санжарцев" были приезжими титушками - фото 1
В полиции признали, что большинство агрессивных "санжарцев" были приезжими титушками
17:00
Пансионат в Новых Санжарах "охраняют" лишь журналисты - фото 1
Санаторий с эвакуированными в Новых Санжарах остался без охраны (ФОТО)
14:00
Евгений Коваль мстит журналистам за расследование о нем - фото 1
Замглавы нацполиции отомстил журналистам уголовкой за расследование о коррупции
12:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
12:30
Протесты в Новых Санжарах могли случиться в любом населенном пункте Украины - фото 1
300 санжарцев: Почему украинцы готовы расправляться с эвакуированными из Уханя
10:00
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00