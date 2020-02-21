Нигерийские пираты захватили корабль и похитили украинца

С танкера Alpine Penelop похитили 10 моряков

В пятницу, 21 февраля, в министерстве иностранных дел Украины заявили о ЧП, которое произошло у берегов Нигерии в Гвинейском заливе. Местные пираты пошли на абордаж судна Alpine Penelop, которое шло под флагом Либерии.

Как удалось выяснить украинским дипломатам, среди 24 членов экипажа корабля был один украинец.

Напали на корабль пираты высадились ночью. Двоих злоумышленников, которые уже были на борту, обнаружил один из членов экипажа, который нес вахту. Сопротивление вооруженным бандитам моряки оказать не сумели, поэтому общесудовая тревога ни к чему не привела.

Пираты похитили десять моряков, в том числе и нашего гражданина, а затем - ограбили корабль и скрылись.

Консулы вышли на связь с греческой компанией Goldenport Shipmanagement LTD, которой принадлежит танкер, а также установили контакт с родственниками похищенного.

Известно, что для освобождения моряков судовладелец создал оперативную группу и ведет переговоры с террористами.

Как утверждает директор Департамента консульськой служби МИД Украины Сергей Погорельцев, информации о местонахождении похищенных моряков пока нет. Среди них - граждане Грузии и Филиппин.