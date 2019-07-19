У Баканова отчитались о вымышленной победе над инвестором "ДНР" Богуслаевым

В СБУ придумали крутую победу над террористами

Спустя пять с лишним лет после начала войны сотрудники спецслужбы все же обратили внимание на помощь российским оккупантам, которую оказывает компания "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Да и то лишь после расследования журналистов. И только на словах.

В пятницу, 19 июля, на сайте СБУ появилось сообщение о невероятной победе службы над финансированием террористов.

Отчитались бравые бойцы Баканова о том, что сумели пресечь деятельность группы компаний "Мотор Сич" по передаче средств боевикам "ДНР", которая якобы продолжалась два года.

И эти факты плодотворного сотрудничества нардепа Богуслаева с "дырой" "четко и грамотно" (нет) документировали опытнейшие оперативники и следователи СБУ.

"Оперативники спецслужбы в пределах досудебного расследования установили, что должностные лица обособленного подразделения группы – "Снежнянский машиностроительный завод", который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и так называемой "Донецкой народной республики", - сказано в сообщении. - В результате сделки в "Центральный республиканский банк "ДНР" поступали платежи "Снежнянского машиностроительного завода" в виде уплаты непредвиденных действующим украинским законодательством, так называемых "налогов и других обязательных платежей".

Если стоит верить написанному на сайте СБУ, то получается весьма интересная картина. Временно вверенная Баканову спецслужба сумела перекрыть механизм поставок средств из оккупированного Снежного в оккупированный Донецк. Который проходил через территорию Украины? То есть, боевики гоняют баблишко в свой "центробанк" через наши финансовые учреждения или же просто наликом? Получается, что перекрыли спецслужбисты только лишь те каналы, которые шли от Богуслаевского завода.На самом же деле, лейтенант Баканов успеха в перерезании финансирования террористов заводом Богуслаева не добился ни на йоту. Ведь, во-первых, Снежнянское предприятие успешно работало на русских, не забывая при этом отрабатываться и полученные заказы от минобороны Украины, вплоть до момента фактического банкротства завода. А остановился он задолго до того, как СБУ что-то там "перекрыли".

Во-вторых, в принципе прекратить такой вот симбиоз на уровне Россия-террористы СБУ, к сожалению, не может. Никак. Совсем.

А оглашение подозрения директору и начальнику финансового отдела "Снежнянского машиностроительного завода" в совершении уголовного преступления - это, конечно, круто. Только вот работать на оккупантов Богуслаев от этот не перестанет.

К слову, владелец "Мотор Сичи" как раз и баллотируется в Раду при негласной поддержке "Слуги народа".