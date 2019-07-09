Нардеп и Герой Украины работает на российскую оборонку и финансирует террористов (ВИДЕО)

Богуслаев рвется к власти с помощью "Слуги народа"

Предприятие "Мотор Сич", которое принадлежит парламентарию Вячеславу Богуслаеву, продолжает обслуживать заказчиков из страны-террориста, несмотря на российскую агрессию. При этом он остается и нардепом, и героем Украины.

Журналисты-расследователи проекта "Наші гроші з Денисом Бігусом" доказали, что нардеп Богуслаев, который является владельцем "Мотор Сич", продолжает получать деньги за выполнение подрядов для ВС РФ и ФСБ.

Вертолеты, которые российские оккупанты использовали с самого начала агрессии в Крыму и на Донбассе, продолжают получать произведенные в Запорожье украинские комплектующие.

Поставки двигателей и запчастей для них русским от завода Богуслаева не останавливались ни на день.

Самого же нардепа можно считать активным любителем "русского мира", который не забывает рассказать о том, что "запретов на работу с россиянами и беларусами быть не должно", а также кататься к террористам. Так, в июле 2016-го Богуслаев получил награду от Гундяева.

Что же касается работы "Мотор Сич" на Россию, то на территории страны-агрессора успешно работает представительство предприятия, возглавляемое Петром Кононенко. Его в 2017-м даже награждали в Кремле "за выдающийся вклад в укрепление духовных основ и единство славянских народов".

Вместе с Богуслаевым Кононенко владеет рядом компаний заточенных под обслуживание авиакомплектующих в Россию. ЧАО "Мотор Сич" и ее "дочки" получали подряды на обслуживание специального летного отряда Россия", который занимается перевозкой всех топ-чиновников страны-агрессора, а также руководителей спецслужб и армии.

С 2015 по 2017 годы связанная с Богуслаевым компания "Борисфен" получила от ФСБшников подрядов на 3,5 миллиона долларов.

Более того, прекрасно себя чувствует и фирма "ВК-МС", название которой расшифровывается как "Владимир Климов - Мотор Сич". Создали эту компанию одноименные заводы из РФ и Украины для сборки "российских двигателей" из украинских деталей. Когда же Порошенко запретил экспортировать детали из нашей страны к террористам, производство русскими "собственных" комплектующих для вертолетов не прекратилось. В 2017-м году в сертификате авиационного регистра РФ сказано, что двигатель ТВ3-117ВМ, который ставят на многоцелевые Ми-8, выполнен совместно с "Мотор Сич".

Двигатели и их запчасти попросту перебрасывались из Запорожье в Россию компаниям "ВК-МС", "Борисфен" и "ВКМС". Последняя компания принадлежит исключительно подконтрольным Богуслаеву фирмам, а также Петру Кононенко и занимается поставкой деталей 218-му авиационно-ремонтному заводу. Крупнейшим заказчиком работ АРЗ является все то же ФСБ.

При этом украинские детали российские заказчики принимали по ГОСТам, которые соответствуют военной технике, так что Богуслаев и его команда не могли не знать о прямом сотрудничестве с оккупантами.

А уже в 2018-м году официальный экспорт продукции двойного назначения из Запорожья в РФ резко пошел на спад. Вместо двигателей для вертолетов и запчастей к ним "Мотор Сич" начала массово отправлять террористам "двигателя для газонокосилок", "сепараторы для молока" и "оборудование для электростанций". При этом все российские заводы без проблем продолжили свою работу. Схема оказалась простой: через созданную под поставки русским фирму D.O.O Inzeniring BN из Боснии и Герцеговины "Мотор Сич". Основателем боснийской компании является экс-замначальника штаба военной авиации России Валерий Автушенко. Сейчас он работает директором одной из "дочек" компании Богуслаева "Авиаремонт МС". Вторым владельцем Inzeniring значится бывший командующий военно-транспортной авиации РФ Виктор Денисов, который также работает в компании Богуслаева "ВКМС".

В общем, работа нардепа на российскую оборонку продолжается по сей день, а сам парламентарий снова рвется в Раду. При поддержке "Слуги народа". Так, недавно на "Мотор Сичи" побывал лидер политсилы Дмитрий Разумков, который без устали сыпал комплиментами. И хотя прямой поддержки соратник Зеленского Богуслаеву не оказал, его появление на предприятии выглядит странным: владелец завода на округе конкурирует с кандидатом от "Слуги народа", который является исключительно техническим персонажем. Свадебный фотограф Сергей Штепа однозначено не сможет обойти Богуслаева. При этом в соседнем округе в Раду проходит уже кандидат от команды Зе - подчиненный Героя Украины.