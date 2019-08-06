У авиакомпании Коломойского заказали по 10 дорогущих полетов в день для Зеленского

Компания Коломойского виграла многомиллионный тендер

Авиакомпания Wind Rose, которая принадлежит группе "Приват" олигархов Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского, получит 35 миллионов гривен от государственного авиационного предприятия "Украина".

Согласно данным, размещенным на сайте государственных закупок "Прозорро", участие в оглашенном тендере принимала только связанная с Коломойским авиакомпания.

Теперь же, судя по документам, "Роза Ветров" получит 35 миллионов 100 тысяч гривен за осуществление среднемагистральных литерных перевозок. Причем именно в такую сумму Украине обойдутся перелеты Зеленского по Украине и недалеко за ее пределы лишь до 31 декабря.

В описании закупки сказано, что предприятию-заказчику нужно 1460 услуг по перевозке первых лиц государства. То есть один полет президента обойдется стране в 24 тысячи гривен. Куда дороже, чем билет авиакомпании МАУ в любую точку страны. И, само собой, в десятки раз дороже любого внутреннего рейса ненавидимой Коломойским SkyUp.

Кроме того, с учетом количества закупленных полетов и оставшихся 147 дней в году, получается, что у Зеленского запланировали примерно 10 полетов в день. Куда собрались летать президент столь часто, не особо понятно. Если же взять во внимание еще и то, что к непосредственному выполнению условий контракта авиакомпания приступит после оформления всех бумаг, а это займет немало времени, то стоимость полетов, как и их количество в день, должны увеличиться.

Вполне возможно, что цифры банально завышены для обычных коррупционных растрат бюджетных средств.

Напомним, еще до президентских выборов нынешний глава государства обещал не допускать излишних расходов и летать обычным эконом-классом вместе с другими гражданами. Правда, пока он передвигался по стране исключительно чартерами.