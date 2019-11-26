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"Ты бессмертный? Сейчас обоссышься", - в Одессе полицейская угрожала прохожим (ВИДЕО)

10:40
Полицейская проявила лучшие качества мусора - фото 1
Полицейская проявила лучшие качества мусора

Работница полиции Одессы Екатерина Белоус проявила лучшие качества мусора, нарушив правила парковки и угрожая возмутившимся жителям города. Обладательница ксивы отреагировала на замечание прохожих настолько неадекватно, что в итоге стала фигуранткой служебного расследования.

Конфликт между неадекватной полицейской и жителями Одессы произошел на днях на парковке одного из супермаркетов.

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Наглая сотрудница правоохранительных органов по-дебильному припарковала свою машину, чем навлекла на себя справедливый гнев людей.

Впрочем, в ответ на просьбу перепарковаться, женщина начала сыпать оскроблениями и угрозами, рассказывая о том, что она работает в полиции, а всех возмущенных сейчас "упакуют и отвезут куда надо".

- Ты что, бессмертный?! Я сейчас покажу ксиву. Хочешь обоссаться? Ты сейчас обоссышься, на! - орала полицейская, показывая удостоверение сотрудника полиции, выданное на имя Екатерины Белоус.

Судя по видеозаписи конфликта, представительница ментовки в итоге набросилась на людей с кулаками.

Чем закончилась уличная перепалка, неизвестно. Тем не менее, видосик с неадекватной майоршей уже посмотрел руководитель нацполиции в Одесской области. По словам Олега Беха, фигурантка скандала дискредитировала правоохранительные органы, а посему будет отстранена от выполнения служебных обязанностей на момент проведения служебного расследования.

Смотрите видео скандала с участием майора полиции Екатерины Белоус онлайн:

 

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