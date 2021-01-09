Twitter навсегда забанил Дональда Трампа

88 млн подписоты - все / Medium

Самый позорный в истории президент США заканчивает свое правление с новым унижением.

Соцсеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт 45-го президента США. Там у Трампа было более 88 миллионов подписчиков.

Администрация соцсети заявила, что навсегда приостанавливает действие аккаунта Дональда Трампа @RealDonaldTrump якобы "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию".

Такое решение было принято "после тщательного изучения недавних твитов из учетной записи @realDonaldTrump и контекста вокруг них".

Спровоцировал бан штурма Капитолия - тогда соцсеть заблокировала аккаунт Трампа на 12 часов и предупредила, что если он снова нарушит правила платформы, профиль отключат навсегда.

До и после

Стриминговый сервис Twitch также навсегда заблокировал аккаунт Трампа, который он использовал для трансляций митингов.

7 января Facebook и Instagram забанили Трампа до инаугурации Джо Байдена.

Трамп выпустил заявление по этому поводу. «Как я уже давно говорил, Twitter идет все дальше и дальше в запрете свободы слова, и сегодня вечером сотрудники Twitter скоординировали с демократами и левыми радикалами удаление моего аккаунта со своей платформы, чтобы заставить меня замолчать», — говорится в заявлении президента.