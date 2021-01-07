Коли в будинку є дорослий: Що відбулось у Капітолії

Майк Пенс взяв ситуацію під контроль та запоміг змові

Журналіст Петро Шуклінов про події проти ночі 7 січня 2021 у Вашингтоні.

Герой минулої ночі - це однозначно Майк Пенс, чинний віце-президент США. Він був найближчим соратником Дональда Трампа. Завжди його захищав. Був вірним і сильним членом команди. І більше 30 років в Республіканській партії. Але в ключову для країни годину він встав на захист інституцій США і на захист Конституції.

Перше, що він зробив - відмовився грати в ігри Трампа. За процедурою Пенсу потрібно було в Конгресі відкривати конверти з результатами голосувань вибірників. Чинний президент Трамп зажадав від нього не визнавати ці документи, а оголосити переможцем Трампа. Це незаконно, але саме цього хотів від нього Трамп.

Пенс відкрито виступив проти цього. Він заявив, що Конституція не дає йому такого права - вирішувати, де американці правильно проголосували, а де - неправильно. І відмовився робити це. У відповідь Трамп назвав Пенса боягузом, мовляв, не вистачило віце-президенту мужності "все зробити правильно".

Після цього Пенс порвав з Трампом. А Трамп тим часом відправив натовп штурмувати Капітолій. Натовп увірвався в будівлю і почав погроми. У цей момент, коли Джо Байден і Камала Харріс ще не вступили в повноваження, вищої влади в країні майже не було - парламент захоплений. Залишився тільки президент, але він лідер вандалів. І віце-президент Пенс.

Саме Пенс взяв владу в свої руки. На один вечір він став президентом США. Він відмовився летіти з Вашингтона, хоча так вимагала інструкція служби безпеки - вивести топ-чиновників в безпечне місце. Він залишився в столиці і почав дзвонити і координувати роботу органів влади. Пентагону. Нацгвардії. Мін'юсту.

Трамп повністю зник і не брав ніякої участі в порятунку ситуації. Всю владу взяв на себе віце-президент, республіканець Майк Пенс. Він розпорядився очистити Капітолій від вандалів. І звернувся до них з погрозою: кожен порушник буде покараний за всією суворістю американських законів.

Вже за три години під захистом ФБР і поліцейського спецназу віце-президент США повернувся в Капітолій в своє крісло на чолі Конгресу. І виступив з промовою: "Це був темний день в історії... Але ті, хто влаштував сьогодні хаос в Капітолії - ви не виграли. Вандалізм не виграв. Свобода виграла. І ми тут, щоб захистити Конституцію США. Благослови господи всіх , хто сьогодні стоїть на захисті країни. І давайте продовжимо нашу роботу ". Республіканці і демократи зустріли його промову оваціями. Дехто навіть пропонував йому застосувати 25-ту поправку, усунути Трампа і очолити країну в перехідний період. Втім, він це не коментував - робота Конгресу тривала всю ніч, щоб завершити процедуру затвердження демократа Джо Байдена - опонента республіканців.

Протягом декількох годин формальна процедура верифікації голосів вибірників під проводом Майка Пенса була проведена. А Трамп, про якого вже мало хто згадував, заборонив членам команди віце-президента заходити в Білий дім. Напевно, це була його остання витівка - на зло дорослим, які взяли ситуацію в будинку в свої руки і швидко навели порядок. Втім у Республіканської партії, ймовірно, з'явився новий сильний лідер. На цей раз - справжній республіканець.

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